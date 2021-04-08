الرئيس الروسي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 8 ابريل (أذرتاج).

اتصل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في 8 أبريل هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

واصل الجانبان اثناء المكالمة الهاتفية مناقشة الوضع حول قراباغ الجبلية وتعزيز الاستقرار بناء على البياننين الثلاثيين الموقعين من قبل الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الارميني في 10 نوفمبر عام 2020 وفي 11 يناير عام 2021.

اثناء المكالمة الهاتفية استعرض الطرفان نتائج سير العمل في توفير السلام والامن والتنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة في المنطقة وكذلك إعادة انشاء اتصالات النقل. من هذا المنظور، أخذ بعين الاعتبار مخرجات اللقاء الرفيع المستوى بين روسيا وارمينيا في موسكو في 7 ابريل. قرر تفعيل الاتصالات في الاصعدة المختلفة.