الامين العام للتعاون الاسلامي: تدمير مساجد من قبل ارمينيا في الاراضي المحتلة عمل همجي حقيقي

باكو، 8 أبريل (أذرتاج).

تم تحرير الاراضي الأذربيجانية بعد احتلال دام 30 عاما وتم استردادها الى اصحابها الاصليين. بهذه المناسبة أهنئ رئيس أذربيجان وشعبها. هذا انتصار للعالم الاسلامي بأسره. أعادت اذربيجان احدى الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي حقها. إنما هذا حدث تاريخي وانتصار.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن احمد العثيمين في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 8 أبريل.

قال ان هنا اعمال اعادة إعمار كبيرة. ان عدم تسليم خرائط الحقول والمناطق الملغومة الى اذربيجان مسألة جدية جدا ويعرقل أعمال إعادة الإعمار.

اضاف الامين العام ان أرمينيا دمرت المساجد ايضا في الاراضي المحررة. هذا عمل همجي حقيقي. يجب على كل المنظمات الدولية ان تدعم أعمال إعادة الإعمار والانشاء في قراباغ. تدعم منظمة التعاون الاسلامي كل مساعي اذربيجان وستواصل دعمها لها.