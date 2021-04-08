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    باكو تستضيف الاجتماع الثالث لوزراء ومسؤولين عن الأنباء والإعلام للمجلس التركي

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٨]

    باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ستستضيف باكو الاجتماع الثالث للوزراء المسؤولين وكبار المسؤولين عن الأنباء والاعلام للمجلس التركي في 10 أبريل.

    افادت وكالة أذرتاج انه سيشارك في الاجتماع رئيس دائرة الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية فخر الدين ألتون ووزير الثقافة والإعلام والرياضة وسياسة الشباب في قيرغيزستان قيرات إمامعلييف ومدير وكالة الإعلام والاتصال الجماهيري التابعة للإدارة الرئاسية لأوزبكستان أسدجون خوجاييف ونائب وزير الإعلام والتنمية الاجتماعية الكازاخستاني أسخات أورالوف ووزير الدولة للسياسة الأمنية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية بيتر سزتاراي والأمين العام للمجلس التركي بغداد أمرييف ومسؤولون آخرون.

    سيتم مناقشة تعزيز الأنشطة المشتركة لرفع مستوى الوعي بالأحداث في البلدان الناطقة بالتركية على المستويين المحلي والدولي خطة عمل في مجال الأنباء والإعلام تغطي سنوات 2021-2022 وتصوير الأفلام الروائية والوثائقية عن التاريخ وثقافة البلدان الناطقة بالتركية وتدريب خبراء الإعلام وتنفيذ الدورات وبرامج التبادل وغيرها من القضايا.

    ومن المقرر ان يزور الوفود منطقة أغدام الأذربيجانية المحررة ومدينة كنجه التي استهدفتها أرمينيا بالصواريخ المحظورة خلال الحرب التي استمرت 44 يوما.

    ويذكر أن الاجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالتعاون في مجال الأنباء والإعلام التابع للمجلس التركي سيعقد في 9 أبريل الجاري للتحضير للاجتماع.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف الاجتماع الثالث لوزراء ومسؤولين عن الأنباء والإعلام للمجلس التركي
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