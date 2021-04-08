النائب العام الروسي يزور أذربيجان

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

وصل النائب العام الروسي ايغور كراسنوف الى أذربيجان 8 ابريل اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة النائب العام الأذربيجاني كامران علييف.

ينوي رئيسا كلتا المؤسستين بحث مختلف جوانب الفعاليات المشتركة الثنائية وآفاق تنفيذ فعاليات مشتركة في اهم مسائل الفعاليات النيابية وتوقيع عدد من الوثائق الثنائية.