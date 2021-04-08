الرئيس علييف: استعدنا العدالة

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إننا قد استعدنا العدالة. وتم طرد المعتدي من اراضينا والآن آن اعادة البناء والتأهيل. ولكن الامر يقتضي بأمد طويل. لأن اكبر مشكلة في وجود الألغام طبعا. وبعد انتهاء الحرب تكبدنا بعشرات الخسائر في الارواح ومعظمهم بسبب الألغام.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها خلال استقباله في 8 ابريل اليوم الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن احمد العثيمين إن أرمينيا لم تسلمنا خريطة الالغام. هذه جريمة حربية اخرى. لان ذلك من واجبهم. ولكن الحرب قد وزعت اوزارها منذ اشهر وهي تواصل جرائمها ضد الاذربيجانيين. غير اننا سنفعل كل ما هو ضروري. وعملية تطهير الالغام جارية. وقد أخذنا نخطط اعمال اعادة البناء والتأهيل. واعداد خطط عامة للمدن والقرى قيد التخطيط والاعداد والبتة نريد أن يأتي اخوتنا من العالم الاسلامي كي يروا ما فعلوا بتراثنا التاريخي وكذلك يتابعوا عملية اعادة البناء. ولا شك في انني سأكون سعيدا أن أراكم في المستقبل ايضا في اثناء جريان عملية اعادة البناء والتأهيل.