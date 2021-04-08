نفطجي الرديف يفوز على قراباغ الرديف مضيفه

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

فاز نفطجي الرديف باكو على قراباغ الرديف اغدام مضيفه بهدف دون رد في الجولة العشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 98 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم قربانوف دون حضور جماهير.

وجاء هدف الضيف من طرف نهاض د65.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم بينما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د90+2.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف 6 دقائق الى الشوط الثاني.