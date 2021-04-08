  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    نفطجي الرديف يفوز على قراباغ الرديف مضيفه

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٠]

    باكو، 8 أبريل، أذرتاج

    فاز نفطجي الرديف باكو على قراباغ الرديف اغدام مضيفه بهدف دون رد في الجولة العشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 98 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم قربانوف دون حضور جماهير.

    وجاء هدف الضيف من طرف نهاض د65.

    وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم بينما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د90+2.

    وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف 6 دقائق الى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :نفطجي الرديف يفوز على قراباغ الرديف مضيفه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٢٥‎]
    انعقاد اجتماع فريق العمل لتحضير وتنظيم الألعاب الاولى لرابطة الدول المستقلة
    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠١]
    كشلة الرديف يتغلب على توران طاووس
    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٨]
    الجيش الرياضي يخسر أمام صباح الرديف
    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١٢]
    جولة الشطرنج جوليوس باير للمتحدين تنطلق غدا بمشاركة الأستاذة الأذربيجانية
    نفطجي الرديف يفوز على قراباغ الرديف مضيفه