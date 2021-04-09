أذربيجان: تسجيل 2206 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1578 حالة شفاء ووفاة 35 شخصا

باكو، 9 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2206 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1578 مصاب هذا المرض وتوفي 35 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 281 ألف و387 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 247 ألف و459 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3846 مريض ويستمر علاج 20082 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و990 ألف و285 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 12692 فحص طبي.