اجلاء موظفين من مبنى وزارة الدفاع الأرمينية بمروحيات بسبب مقاطعتها من قبل محتجين

يريفان، 9 أبريل، أذرتاج

يجري اجلاء موظفين من مبنى وزارة الدفاع الأرمينية بمروحيات بسبب تظاهرات احتجاجية واسعة النطاق ينظمها ابوا المجندين الذين ما زالوا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ.

أفادت أذرتاج عن قنوات شبكة التواصل تلغرام أن مبنى الوزارة يتم تموينها بالمواد الغذائية تمون بمروحيات ايضا.

ابوا المجندين الذين ما برحوا في عداد المفقودين في حرب قراباغ ما انفكوا يحاصرون ويقاطعون مداخل ومخارج الوزارة منذ يوم الخميس. وقد اغلقوا الطرق البرية الواصلة من جومري الى يريفان العاصمة ومن جومري الى وانادزور بجانب قطعهم طريق السكك الحديدية الواصل من جومري الى يريفان.

ويطلب محتجون باحاطتهم علما بسير اعمال البحث والتحري واحوال اولادهم وكذلك معلومات حول مصير المجندين الارمن الاسراء غير أن اجهزة الحكومة الأرمينية تتهرب من تقديم معلومات حول عدد المفقودين والاسراء.