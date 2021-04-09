وزير الخارجية يلتقي الامين العام للمجلس التركي

باكو، 9 ابريل (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 9 أبريل باغداد أمرييف الأمين العام لمجلس التعاون التركي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير قال ان اجتماع القمة الاستثنائي عبر الاتصال المرئي في 31 مارس للعام الجاري تكلل بنجاح. اكد ان اجتماعات المجلس التركي الرفيعة المستوى تجرى في جو من التفاهم والصداقة والدعم دائما.

من جانبه قال باغداد امرييف ان اجتماع قمة المجلس التركي المنعقد عبر الاتصال المرئي اظهر مرة اخرى المستوى الرفيع للتضامن القائم بين الدول التركية.

تحدث الامين العام عن الاجتماع الثالث لكبار مسئولين ووزراء مسئولين عن الاعلام في دول المجلس التركي في باكو واشار الى اهمية توسيع التعاون بين الدول الاعضاء في هذا المجال.

كذلك أجرى الطرفان تبادل الآراء حول التدابير المخططة في المجالات المختلفة في اطار المجلس التركي، المسائل التحضيرية لاجتماع قمة اسطنبول القادم وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.