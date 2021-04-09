رئيس المجلس الوطني تستقبل رئيس الدولة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

استقبلت رئيس المجلس الوطني السيدة صاحبة غفاروفا 9 ابريل رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة فولكان بوزكير مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن غفاروفا قالت إن أذربيجان تعير اهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الامم المتحدة. وقيل إن البلد يشارك مشاركة فاعلة في مناقشات حول مسائل السلام والامن مع اجهزة هذه المنظمة الدولية المؤثرة ويسهم مساهمات لائقة في فعاليات تنظم عن المنظمة. وشارك البلد عن كثب في اتخاذ قرارات هامة حول الامن الدولي. وقوات حفظ السلام الأذربيجانية تشارك مشاركة فاعلة في عمليات حفظ السلام في أفغانستان وجنوب السودان اليوم بتفويض الامم المتحدة.

واشادت غفاروفا بتوقيع "وثيقة اطارية للتعاون في التنمية المستدامة للامم المتحدة للفترة ما بين 2021-2025م" مع أذربيجان.

واضافت أن أذربيجان قد نفذت بوحدها القرارات الاربع الصادرة عن مجلس الامن الدولي في حينها حول النزاع الأرميني الأذربيجاني الذي قد اصبح تأريخا اليوم تنفيذا تاما خلال حرب الـ44 يوما. وقالت إن أرمينيا لا تقدم للاسف خريطة اراضي الملغومة في المناطق المحررة وهذه جريمة حربية اخرى وتشكل مشاكل كبيرة في الامن.

ورفع فولكار بوزكير شكره على حفاوة الاستقبال قائلا انه يشعر بمشارع الاعتزاز من قيامه باولى زياراته لاذربيجان كونه رئيسا للدورة الـ75 للجمعية العامة للامم المتحدة. وابلغ أن الامم المتحدة مهتمة بمزيد من تعميق العلاقات مع أذربيجان التي تحظى بمكانة مهمة جدا بالنسبة للمنظمة.

واضاف أن عقد الدورة الخاصة للامم المتحدة فترة الجائحة بمبادرة الرئيس الأذربيجاني قد اثار رد فعل واسع في العالم الدولي. ونشيد بمساعدات أذربيجان التي قدمتها الى سائر البلاد والمؤسسات بسبب الجائحة. والآن يجب أن نستعد معا لتحديات جديدة فترة ما بعد الجائحة.