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    عقد جلسة عبر الاتصال المرئي لفريق العمل الخاص بمجلس التنسيق لرؤساء الضرائب لرابطة الدول المستقلة

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٠٤]

    دوشنبه، 9 أبريل، أذرتاج

    عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي لفريق العمل الخاص بمجلس التنسيق لرؤساء الضرائب (المالية) لرابطة الدول المستقلة برئاسة طاجيكستان.

    أفادت أذرتاج عن بيان وكالة طاجكستان للرقابة المالية ومكافحة الفساد أن الجلسة حضرها ممثلو البلد المستضيف وأذربيجان وبلاروس وكازاخستان واوزبكستان وارمينيا واللجنة التنفيذية للرابطة.

    وارتكزت الجلسة على مسائل تنفيذ القرارات المتخذة في جلسات المجلس السابقة ومسائل سوف تطرح على بساط البحث في جلسة قادمة لمجلس التنسيق ستعقد هذا العام في أذربيجان.

    وبحث اعضاء فريق العمل مسائل انتقال رئاسة مجلس التنسيق من طاجكستان الى أذربيجان والذكرى السنوية الـ30 لتأسيس رابطة الدول المستقلة ومشروع خطة العمل للمجلس لفترة ما بين 2021-2022م.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

     

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    عقد جلسة عبر الاتصال المرئي لفريق العمل الخاص بمجلس التنسيق لرؤساء الضرائب لرابطة الدول المستقلة