  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٢٠]

    باكو، 10 أبريل (أذرتاج).

    تستمر الاعمال في اعادة بناء جزء موغانلي - اسماعيللي – غابالا من الطريق البري بين باكو – شاماخي – موغانلي – اسماعيللي – غابالا. سينشأ في هذا الطريق اطول جسر معلق واول نفق تحت الارض في اذربيجان. سيقصر هذا الطريق المسافة بين باكو ومحافظات اسماعيللي وغابالا واوغوز وشاكي وقاخ وزاقاطالا وبالاكن.

    افادت وكالة أذرتاج ان المشروع سيقصر المسافة بين موغانلي واسماعيللي وغابالا 9.7 كم وسيكون 76.8 كم. سيتم توسعة الطريق المكون من حارتين الى 4 حارات. سينشأ عليه جسر معلق اطول و8 جسور كبيرة و5 جسور صغيرة فضلا عن نفق تحت الارض. يتم اعادة بناء وتوسيع الجسور الخمس الموجودة على انهار كيردمان تشاي وتاليستان تشاي وآخ أوخ تشاي وكويتشاي تشاي ووندام تشاي الى 4 حارات. تم تصميم 3 جسور على انهار آغصو تشاي وكوليانتشاي ودمير آباران تشاي لـ4 حارات.

    كما تم تصميم انشاء اطول جسر معلق بطول 1135 متر وبارتفاع 76.5 متر على نهر آغصو. والطريق سيمتد من خلال نفق تحت الارض بطول 865 متر بعد الجسر على نهر آغصو.

     

    AZERTAG.AZ :بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٠]
    سفير اليابان يزور شاماخي
    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
    الرئيس يخصص 6ر13 مليون مانات لإنشاء الطريق
    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٢٠]
    مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: منظمتنا ستقف دائماً إلى جانب أذربيجان
    ٠٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:١٧]
    ممثلو مجموعة الاتصال يطلعون على آثار جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا في كنجه
    بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا