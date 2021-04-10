بناء اطول جسر معلق ونفق في اذربيجان يقصر المسافة بين باكو وغابالا

باكو، 10 أبريل (أذرتاج).

تستمر الاعمال في اعادة بناء جزء موغانلي - اسماعيللي – غابالا من الطريق البري بين باكو – شاماخي – موغانلي – اسماعيللي – غابالا. سينشأ في هذا الطريق اطول جسر معلق واول نفق تحت الارض في اذربيجان. سيقصر هذا الطريق المسافة بين باكو ومحافظات اسماعيللي وغابالا واوغوز وشاكي وقاخ وزاقاطالا وبالاكن.

افادت وكالة أذرتاج ان المشروع سيقصر المسافة بين موغانلي واسماعيللي وغابالا 9.7 كم وسيكون 76.8 كم. سيتم توسعة الطريق المكون من حارتين الى 4 حارات. سينشأ عليه جسر معلق اطول و8 جسور كبيرة و5 جسور صغيرة فضلا عن نفق تحت الارض. يتم اعادة بناء وتوسيع الجسور الخمس الموجودة على انهار كيردمان تشاي وتاليستان تشاي وآخ أوخ تشاي وكويتشاي تشاي ووندام تشاي الى 4 حارات. تم تصميم 3 جسور على انهار آغصو تشاي وكوليانتشاي ودمير آباران تشاي لـ4 حارات.

كما تم تصميم انشاء اطول جسر معلق بطول 1135 متر وبارتفاع 76.5 متر على نهر آغصو. والطريق سيمتد من خلال نفق تحت الارض بطول 865 متر بعد الجسر على نهر آغصو.