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    وزير الخارجية القيرغيزي يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للمجلس التركي

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٢٧]

    بشكيك، 10 أبريل (أذرتاج).

    التقى وزير الخارجية القيرغيزي روسلان كازاكبايف اعضاء وفد الجمعية البرلمانية للمجلس التركي الذي يزور قيرغزيستان للمشاركة في الاستفتاء العام المخطط تنظيمه في 11 ابريل.

    افادت وكالة أذرتاج ان روسلان كازاكبايف اعرب عن شكره على بعثة الجمعية البرلمانية للمجلس التركي على اهتمامها للاستفتاء الشعبي العام على التعديلات على الدستور.

    اضاف الوزير انه سيشارك في الاستفتاء العام 183 مراقب من 31 بلدا و10 منظمات دولية.

    أجري في اللقاء تبادل الآراء حول تعميق التعاون بين الدول التركية.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية القيرغيزي يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للمجلس التركي
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