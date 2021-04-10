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    اوزبكستان حصلت على صفة تجارية في نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي (GSP +)

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٣٨]

    طشقند، 10 أبريل (أذرتاج).

    حصلت اوزبكستان على صفة تجارية في نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي (GSP +). ستسمح هذه الصفة التي دخلت حيز التنفيذ من اليوم للبلد بتوصيل عدد انواع البضائع المعفية عن الضرائب، المرسلة الى بلدان الاتحاد الاوربي الى 6200 نوع.

    أفاد مراسل أذرتاج نقلا عن سردار اومورزاكوف وزير الاستثمارات والتجارة الخارجية، نائب رئيس الوزراء الاوزبكي قوله في مؤتمر صحفي في طشقند ان بلاده كان مسموحا لها فيما قبل بارسال 3 آلاف نوع من البضائع دون دفع رسوم جمركي، و3200 نوع من البضائع باسعار رخيصة في اطار نظام الافضليات GSP. أما إدراج اوزبكستان الى قائمة الدول المستفيدة فسوف يسمح لها بزيادة حجم صادرتها الى بلدان الاتحاد الاوروبي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق الاوروبية. حاليا تستفيد اوزبكستان من الافضليات والتسهيلات في منتجاتها من المنسوجات والالبسة والخضروات والفواكه.

    AZERTAG.AZ :اوزبكستان حصلت على صفة تجارية في نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي (GSP +)
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