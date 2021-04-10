ملحقون عسكريون أجانب في أذربيجان يزورون قاعدة عسكرية للسلاح الجوي

باكو، 10 ابريل (أذرتاج)

بناء على خطة النشاط السنوي لوزارة الدفاع، تم تنظيم زيارة الملحقين العسكريين المعتمدين للبلدان الاجنبية في اذربيجان الى قاعدة عسكرية للسلاح الجوي للتعرف عليها.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان 15 ممثلا من الممثليات العسكرية لـ12 دولة تفقدوا القاعدة العسكرية واحيطوا علما بنشاط السلاح الجوي الاذربيجاني اثناء الحرب الوطنية.

كما تعرف الضيوف اثناء الزيارة على الطائرات واجهزة لتدريب الطيار.