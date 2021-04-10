باكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج) تستضيف باكو اليوم الاجتماع الثالث للوزراء المسؤولين وكبار المسؤولين عن الأنباء والاعلام للمجلس التركي. افادت وكالة أذرتاج انه يحضر الاجتماع مساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف ورئيس دائرة الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية فخر الدين ألتون ووزير الثقافة والإعلام والرياضة وسياسة الشباب في قيرغيزستان قيرات إمامعلييف ومدير وكالة الإعلام والاتصال الجماهيري التابعة للإدارة الرئاسية لأوزبكستان أسدجون خوجاييف ونائب وزير الإعلام والتنمية الاجتماعية الكازاخستاني أسخات أورالوف ووزير الدولة للسياسة الأمنية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية بيتر سزتاراي والأمين العام للمجلس التركي بغداد أمرييف ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : انطلاق فعاليات الاجتماع الثالث لوزراء ومسؤولين عن الأنباء والإعلام للمجلس التركي في باكو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده