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    أذربيجان: تسجيل 2192 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1554 حالة شفاء ووفاة 33 شخصا

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١٣]

    باكو، 10 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 2192 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1554 مصاب هذا المرض وتوفي 33 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 283 ألف و579 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 249 ألف و13 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 3879 مريض ويستمر علاج 30687 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و5 آلاف و197 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14912 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 2192 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1554 حالة شفاء ووفاة 33 شخصا
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