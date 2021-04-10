الرئيس الاوكراني في زيارة عمل الى تركيا

كييف، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم بزيارة عمل الى تركيا.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني على الإنترنت لمكتب الرئيس الأوكراني أن فلاديمير زيلينسكي سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا بأنه من المتوقع توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وكشف أن الجانبين سيعقدان الاجتماع التاسع للمجلس الاستراتيجي الأوكراني التركي من المستوى العالي برعاية رئيسي البلدين.

كما سيناقش الوضع في المنطقة وتطور العلاقات الثنائية.