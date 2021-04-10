  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الرئيس الاوكراني في زيارة عمل الى تركيا

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١٥‎]

    كييف، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم بزيارة عمل الى تركيا.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني على الإنترنت لمكتب الرئيس الأوكراني أن فلاديمير زيلينسكي سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا بأنه من المتوقع توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

    وكشف أن الجانبين سيعقدان الاجتماع التاسع للمجلس الاستراتيجي الأوكراني التركي من المستوى العالي برعاية رئيسي البلدين.

    كما سيناقش الوضع في المنطقة وتطور العلاقات الثنائية.

    AZERTAG.AZ : الرئيس الاوكراني في زيارة عمل الى تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٠]
    إيران تعلن عن بدء الموجة الرابعة من جائحة كورونا
    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤١]
    هزات ارضية بقوة 5.2 درجة تضرب اليابان
    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
    اوزبكستان حصلت على صفة تجارية في نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي (GSP +)
    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٢٧]
    وزير الخارجية القيرغيزي يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للمجلس التركي
    الرئيس الاوكراني في زيارة عمل الى تركيا