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    هزات ارضية بقوة 5.2 درجة تضرب اليابان

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤١]

    طوكيو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ضربت هزات أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم جنوبي جزيرة كيوشو اليابانية جنوب غربي البلاد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الوطني للأرصاد الجوية في اليابان أن مركز الهزة وقع بالقرب من جزر توكارا التابعة إداريا لمحافظة كاجوشيما.

    وقع مركز الهزة على عمق حوالي 20 كم تحت قاع المحيط.

    لم تترك أي خطر لحدوث تسونامي أو هزات ارتدادية.

    ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

    AZERTAG.AZ : هزات ارضية بقوة 5.2 درجة تضرب اليابان
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