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    سياسة


    زيارة ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء (فيديو)

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٧]

    باكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قام اليوم مشاركو الاجتماع الثالث للوزراء المسؤولين وكبار المسؤولين عن الاعلام للمجلس التركي بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف في المقابر الفخرية ووضعوا باقات واكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف احيوا ذكرى عالمة امراض العيون المرموقة الاكاديمية ظريفة علييفا ووضعوا باقات من الزهور على قبرها.

    وزاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    كما زار الضيوف النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك ووضعوا باقات من الزهور أمامه.

    ثم شاهدوا منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت لهم معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.

    AZERTAG.AZ :زيارة ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء (فيديو)
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