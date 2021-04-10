مساعد الرئيس: علينا أن توحيد النشاط ضد هجمات إعلامية مستفزة على البلاد الاعضاء لدى المجلس التركي

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

قال حكمت حاجييف أن إعلام أذربيجان قد نشط نشاطا مثمرا من اجل نقل الحقائق الى العالم في أثناء الحرب الوطنية نقلا صحيحا واعلام تركيا الشقيقة وقف الى جانبنا في هذه القضية.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في كلمة ألقاها في الاجتماع الثالث عقده المجلس التركي في باكو 10 ابريل اليوم لوزراء المعلومات والاعلام والمسؤولين رفيعي المستوى إن العالم التركي له تاريخ وقيم مشتركة واليوم نشهد هجمات اعلامية مستفزة على البلاد الاعضاء لدى المجلس التركي فلذلك يجب علينا أن نوحد النشاط والجهود ويكتسب هذا الاجتماع باهمية خاصة من هذا المنطلق ايضا.