  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الوزير التركي: ازداد حجم النقل مرتين عبر طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٢]

    أنقرة، 10 أبريل، أذرتاج

    قال عادل قره اسماعيل اوغلو إن 154 الف و836 طن من الشحن نقل بواسطة ألفين و468 عربة قطار عن طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص خلال الربع الاول من العام الجاري موضحا أن هذا المؤشر اكثر مرتين قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    أفادت أذرتاج عن قره اسماعيل اوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي قوله في تصريح له للأناضول إن حجم نقل الشحن يزداد بسرعة عبر طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص الذي يعد قاعدة واساسا لممرات النقل الجديدة.

    واستلفت الوزير قره اسماعيل اوغلو الى تحقيق تركيا مشاريع كبيرة في مجال النقل والبنية التحتية قائلا إنه من المتوقع بكثير زيادة كبيرة في نقل الشحنات المختلفة المنقولة عبر ممر النقل التركي الروسي "الشمال والجنوب" الذي يمر من خلال تركيا وجورجيا وأذربيجان وروسيا والذي بني على اساس خط باكو – تبيليسي – قارص ايضا.

    شاهتاختي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :الوزير التركي: ازداد حجم النقل مرتين عبر طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٠٤]
    عقد جلسة عبر الاتصال المرئي لفريق العمل الخاص بمجلس التنسيق لرؤساء الضرائب لرابطة الدول المستقلة
    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٥‎]
    بدء إنشاء طريق بري بين خودافرين وقوبادلي ولاتشين
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢١]
    أذربيجان تشارك في معرض "برودإكسبو 2021" للأغذية في موسكو
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤٠]
    وكالة "كوبيا" تتعاون مع وكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الإسرائيلية ووكالة التنمية الدولية
    الوزير التركي: ازداد حجم النقل مرتين عبر طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص