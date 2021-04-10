الوزير التركي: ازداد حجم النقل مرتين عبر طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص

أنقرة، 10 أبريل، أذرتاج

قال عادل قره اسماعيل اوغلو إن 154 الف و836 طن من الشحن نقل بواسطة ألفين و468 عربة قطار عن طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص خلال الربع الاول من العام الجاري موضحا أن هذا المؤشر اكثر مرتين قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن قره اسماعيل اوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي قوله في تصريح له للأناضول إن حجم نقل الشحن يزداد بسرعة عبر طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص الذي يعد قاعدة واساسا لممرات النقل الجديدة.

واستلفت الوزير قره اسماعيل اوغلو الى تحقيق تركيا مشاريع كبيرة في مجال النقل والبنية التحتية قائلا إنه من المتوقع بكثير زيادة كبيرة في نقل الشحنات المختلفة المنقولة عبر ممر النقل التركي الروسي "الشمال والجنوب" الذي يمر من خلال تركيا وجورجيا وأذربيجان وروسيا والذي بني على اساس خط باكو – تبيليسي – قارص ايضا.

شاهتاختي مراسل أذرتاج