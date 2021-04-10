مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي بوزير الدولة الهنغاري لسياسة الأمن

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

التقى مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف 10 ابريل اليوم بوزير الدولة الهنغاري لسياسة الأمن بتر شتاراي الذي يزور باكو حاليا للمشاركة في الاجتماع الثالث الذي عقده مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) في باكو اليوم لوزراء المعلومات والاعلام والمسؤولين رفيعي المستوى.

أفادت أذرتاج أن اللقاء ارتكز على بحث العلاقات الثنائية بين أذربيجان وهنغاريا ومسائل التعاون ضمن المجلس التركي وآفاق تطويرها. ونوه الطرفان في اللقاء الى وجود علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مع التشديد على أن تعزيز التعاون متعدد الجوانب يحظى بفرص وامكانات واسعة.