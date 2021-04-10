إيران تعلن عن بدء الموجة الرابعة من جائحة كورونا

طهران، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تفرض إيران قيودا على الأسواق ومراكز التسوق الكبرى بسبب الموجة الرابعة من وباء فيروس كورونا.

افادت وكالة اذرتاج انه بعد إعلان الرئيس حسن روحاني انطلاق الموجة الرابعة من فيروس كورونا في إيران، تم إعداد وتنفيذ إجراءات عاجلة.

وتم حظر حفلات الزفاف والحداد والصلاة الجماعية وتشغيل الأسواق ومراكز التسوق في إيران لمدة 10 أيام.

أصيب 22478 شخص بفيروس كورونا في إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتوفي 155 شخص. وصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 64 ألفا و39 مصاب.

بلغ عدد المرضى المسجلين رسميا مليونين و29 ألفا و412 شخص.