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    تطعيم 41 ألفا و827 شخص في أذربيجان في 9 أبريل

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤١]

    باكو، 10 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 41 ألفا و827 شخص تم تطعيمهم في 9 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و153 الف و549 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 739 ألف و319 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 414 ألف و230.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 41 ألفا و827 شخص في أذربيجان في 9 أبريل
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