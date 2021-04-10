مساعد الرئيس: مشروع قانون جديد في الإعلام يمكن من تطوير الإعلام

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن مشروع قانون جديد في الإعلام أعدّ واستفيد من تجربة تركيا من اجل تحسين مشروع القانون.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في كلمة ألقاها في الاجتماع الثالث عقده المجلس التركي في باكو 10 ابريل اليوم لوزراء المعلومات والاعلام والمسؤولين رفيعي المستوى إن مشروع القانون الجديد يتضمن عددا من المسائل المهمة مؤكدا على أن مشروع القانون هذا يمكن من تطوير الإعلام.