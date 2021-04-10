كأس أوروبا 2020م: تذاكر مباريات يستضيفها ملعب باكو الأولمبي تعرض بدء من 15 مايو

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

قال ائلخان محمدوف إن جميع الوثائق ذات الصلة وقرار مقر العمليات لدى مجلس الوزراء بخصوص مشاركة مشجعين في مباريات كأس اوروبا 2020م لكرة القدم التي يستضيفها ملعب باكو الأولمبي ارسل الى الاتحاد الاوروبي لكرة القدم. ومن المسرور أن 50 في المائة من سعة الملعب سوف يتمكن مشجعون من متابعة المباريات من مقاعد الملعب.

أفادت أذرتاج عن محمدوف نائب الرئيس التنفيذي للرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم قوله إن تذاكر مباريات تستضيفها باكو تعرض على المشجعين بدءً من 15 مايو وادعو محبي كرة القدم أن يستعجلوا لشراء التذاكر نظرا لأن 50 في المائة من مقاعد الملعب ستسخر لهم فقط.

واضاف اننا تنتظرنا مباريات ممتعة خاصة منتخب تركيا الشقيقة له مباراتان في باكو بجانب مباراة تجمع بين ويلز وسويسرا فضلا عن مباراة في مرحلة ربع النهائي.

وزاد أن معلومات مفصلة حول قواعد دخول الملعب ستقدم على المشجعين قبل بدء عرض التذاكر.