الرئيس إلهام علييف يقلد سفير تركيا وسام "الصداقة"

باكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قلد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف سفير تركيا لدى بلاده أركان أوزأورال وسام "الصداقة".

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف استقبل السفير أركان أوزأورال بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي في أذربيجان.

شكر الرئيس إلهام علييف للسفير جراء مساهماته القيمة في تعزيز العلاقات الأذربيجانية التركية.

من جانبه، أعرب السفير التركي عن بالغ فخره جراء تقلده بوسام الصداقة الأذربيجانية.

يذكر انه انتهت مدة العمل الدبلوماسي لأركان أوزأورال والذي يعمل في منصب السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تركيا لدى أذربيجان منذ عام 2016.