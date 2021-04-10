مساعد الرئيس: أذربيجان تعدّ خريطة طريق بغية تطوير التعاون مع الدول الناطقة بالتركية

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن أذربيجان تفعل الاعمال اللازمة الرامية الى تطوير العلاقات بين الدول الناطقة بالتركية وفي الوقت ذاته تعدّ خريطة طريق بغية تطوير التعاون مع الدول الناطقة بالتركية.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في كلمة ألقاها في الاجتماع الثالث عقده المجلس التركي في باكو 10 ابريل اليوم لوزراء المعلومات والاعلام والمسؤولين رفيعي المستوى إن التعاون في جميع المجالات بين البلاد الناطقة بالتركية يتطور بنجاح مضيفا أن توسيع التعاون في مجال المعلومات والاتصالات جانب اولوي من الجوانب الاولوية المنوطة ايضا.

واوضح مساعد الرئيس أن المعايير القانونية اللازمة للتعاون في مجال الإعلام قد حددت والوثائق الضرورية قد اتخذت قائلا إن كل هذه تتيح فرصا من اجل توسيع التعاون توسيعا عمليا.

وزاد أن انشاء ضمان المعلومات والاعلام بين البلاد الناطقة بالتركية شرط من الشروط الواجبة. وقال حاجييف اننا رأينا في اثناء حرب قراباغ أن الإعلام التركي قد شارك مشاركة فاعلة في تسليط الضوء على هذه القضية ويجب علينا أن نواصل بذل جهودا مشتركة.