الأمين العام للمجلس التركي: تعاون الدول الاعضاء في مجال الإعلام يكتسي بأهمية استراتيجية

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

قال بغداد أمرييف إن التعاون في مجال الإعلام أحد أهم المواضيع لدى المجلس التركي اليوم حيث أن التعاون في مجال الإعلام بين الدول الاعضاء يكتسي بأهمية استراتيجية.

أفادت أذرتاج عن أمرييف الامين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية قوله في كلمة ألقاها في الاجتماع الثالث عقده المجلس التركي في باكو 10 ابريل اليوم لوزراء المعلومات والاعلام والمسؤولين رفيعي المستوى إن الدول التركية تواصل وقوفها الى جانب أذربيجان مهنئا أذربيجان بمناسبة تحرير اراضيها. واضاف اننا سعداء بان حررت أذربيجان اراضيها من الاحتلال واذ نعيد التعبير كوننا دولا تركية عن تضامننا مع أذربيجان.

وتابع أن الدول الناطقة بالتركية ستقف الى جانب أذربيجان في اعادة بناء وتأهيل الاراضي المحررة من الاحتلال وتمد يد المساعدة.