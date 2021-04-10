رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية: المجلس التركي صار منصة مهمة في العالم

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

قال فخر الدين ألتون إن 12 عاما تمر العام الحالي على عقد اجتماع القمة الاول للمجلس التركي وقد صار المجلس التركي خلال الفترة الماضية منصة مهمة في العالم.

أفادت أذرتاج عن ألتون رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية قوله في كلمة ألقاها في الاجتماع الثالث عقده المجلس التركي في باكو 10 ابريل اليوم لوزراء المعلومات والاعلام والمسؤولين رفيعي المستوى إن العالم اليوم ليس بالعالم الذي كان قبل 12 سنة. وما برحت التهديدات مستمرة ضد تركيا. ومن الضروري أن نكون معا بوجهنا عالما تركيا أمام التهديدات الجديدة. هذا طلب أخوتنا.

قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية إن تركيا وقفت الى جانب أذربيجان خلال الحرب الوطنية الـ44 يوما وفي الوقت ذاته لم تبخل من جهد في مجال الإعلام ومنصة الإعلام المؤسسة بين تركيا وأذربيجان تشكل نموذجا مهما ونحن كوننا دولا ناطقة بالتركية يجب أن نوسع هذه المنصة ونزيد من قوتها ونناضل معا ضد التهديدات.

واكد ألتون على أن محاربة المعلومات المضللة مشكلة من المشاكل الرئيسية في العالم التركي مفيدا أن مكافحة الفاشية الرقمية من الواجب جدا وقد أخذنا في اتخاذ خطوات لازمة في مكافحة الفاشية الرقمية ويجب علينا بوجهنا بلادا ناطقة بالتركية أن نوحد جهودنا في منصة الإعلام وان نناضل معا ضد هذه المصيبة ايضا.