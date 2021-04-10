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    سياسة


    نشرة صربية: أرمينيا ترفض تقديم خرائط للمناطق الملغومة

    ١٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٤]

    باكو ، 10 أبريل ، أذرتاج

    كتبت نشرة "Danas" الصربية الشهيرة عن أرمينيا التي وقعت على وثيقة الاستسلام وترفض تزويد أذربيجان بخرائط المناطق الملغومة.

    وكما تفيد أذرتاج أن المقال يتحدث عن بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية الذي يدين مثل هذا الموقف الارميني المناهض للإنسانية. في نفس الوقت تشير النشرة إلى أن 4 أبريل هو اليوم العالمي للتوعية بالألغام. ويركز المنشور إلى أن وزارة الخارجية الأذربيجانية قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء التهديد الذي تشكله إزالة الألغام الهائلة التي زرعتها أرمينيا في المناطق المحررة وترفض الحكومة الأرمينية تبادل المعلومات حول حقول الألغام لضمان أمن المنطقة.

    تواجه أذربيجان مشكلة الحقول الملغومة في الاراضي المحررة، مما يشكل تهديداً خطيراً لحياة وأمن وسبل عيش كل من العسكريين والمدنيين في فترة ما بعد الصراع.

    ويشير المقال إلى أنه خلال ما يقرب من 30 عاماً من احتلال أراضي أذربيجان المعترف بها دولياً، تسبب زرع أرمينيا المتعمد للألغام في هذه الأراضي في وقوع عدد كبير من الضحايا بين العسكريين والمدنيين الأذربيجانيين.

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    نشرة صربية: أرمينيا ترفض تقديم خرائط للمناطق الملغومة