مساعد الرئيس: بين أذربيجان والمجلس التركي علاقات وثيقة
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٨]
باكو، 10 أبريل، أذرتاج
قال حكمت حاجييف إن المجلس التركي قد أبدى دعمه السافر أذربيجان خلال حرب النصر الـ44 يوما وبين أذربيجان والمجلس التركي علاقات وثيقة في مجال المعلومات والاتصالات ايضا.
أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في كلمة ألقاها في الاجتماع الثالث عقده المجلس التركي في باكو 10 ابريل اليوم لوزراء المعلومات والاعلام والمسؤولين رفيعي المستوى إن أسسا لتطوير التعاون في مجال الإعلام محددة مضيفا أن فرق عمل في مجالات مختلفة ومنها الطاقة والنقل وغيرهما أنشئت ضمن المجلس التركي مؤكدا على أن كل مجال يجب أن يكون له توفير المعلومات.
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