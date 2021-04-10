أفلام المخرج الأذربيجاني في مهرجانات برازيلية مرموقة

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

سيمثل فيلم المخرج الأذربيجاني جلال الدين قاسموف "يوم الإعدام" الروائي بلدنا في البرازيل في "المهرجان الدولي للسينما البيئي وحقوق الإنسان" وفيلم "أرشيف شولير" الروائي في مهرجان FriCine الدولي. في الوقت نفسه، سيتنافس الفلمان للفوز بالمركز الأول في مهرجان البرازيلي Filmmóptico "الفن البصري الدولي" (Fılmóptıco - Internatıonal art vısual and).

أبلغ كاتب السيناريو والمخرج والمنتج العام لكلا السيناريو جلال الدين قاسموف أذرتاج عن ذلك.

وقال المخرج إنه تم تصوير فيلم "أرشيف شولر" بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لوصول الألمان إلى أذربيجان وتأييداً للمرسوم ذي الصلة الذي وقعه الرئيس إلهام علييف. يدور الفيلم حول احترام الأذربيجانيين للثقافة الأوروبية والصداقة الأذربيجانية الألمانية والقيم المتعددة الثقافات لبلدنا.

يلعب كل من فنان الشعب صابر محمدوف والفنانين الحائزين بالجدارة أجدر زينالوف وروشان كريمدخت ورامز ولييف وسيوده على أكبروفا والممثل مطلب أردبيلي والآخرون أدوار البطولة في هذا الفيلم من نوع الإثارة.

تستند حبكة السيناريو للفيلم إلى حياة عائلة شولر الألمانية التي عاشت في أذربيجان في الأربعينيات. تم إنتاج الفيلم في كنجه وكوي كول وتوفوز وباكو. يمثل السيناريو دراما إنسانية في صورة عائلة ألمانية. وفي نفس الوقت، لم ينسى المؤلف التزام شعبنا بقيم التعددية الثقافية والكرامة. أخذت أحداث الفيلم من واقع الحياة. يستمر السيناريو الذي أنتجته شركة SPP Production لمدة 88 دقيقة.

وبحسب المخرج فإن أحداث الفيلم الطويل "يوم الإعدام" وقعت في السجن في السنوات الأخيرة من الحقبة السوفيتية.

قال المخرج جلال الدين قاسموف إن الغرض من إنتاج الفيلم هو تحديد الشباب الموهوبين وإظهار قدراتهم لجمهور واسع.

قال كاتب السيناريو أيضاً "إن السيناريو يمثل اللحظات المثيرة لسجين مُدان يعيش في زنزانة. أثناء كتابة السيناريو للفيلم، التقيت بموظفين سابقين في سجن "بايل" خلال الحقبة السوفيتية وجمعت معلومات مثيرة للاهتمام".

مثل أدوار بطولة الفيلم كل من روفشان كريمدخت وصابر محمدوف ومحمد علييف ونازل أغالاروف ورامين شيخ علييف وسلطان قاسموف وحكمت محمدوف ووقار قربانوف وغيرهم. المصور السينمائي للفيلم هو مهدي يعقوبوف.