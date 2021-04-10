الرئيس إلهام علييف يشيد بنشاط السفير أركان أوزورال

باكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

لقد أثبتت الصداقة والأخوة والوحدة التركية الأذربيجانية نفسها في جميع المجالات وسنتذكر دائما دعم تركيا لأذربيجان في حرب كاراباخ الثانية التي استمرت 44 يومًا سيظل دائمًا وسيعيش في قلوبنا. ألهمنا دعم أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قدمه لنا منذ الساعات الأولى من الحرب وضمن عدم تدخل بعض القوى الأجنبية في هذه الحرب.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف خلال لقائه مع السفير التركي لدى أذربيجان أركان أوزورالي.

شدد رئيس الدولة على أن السفير قدم الكثير من أجل تطوير العلاقات الأخوية التركية الأذربيجانية وقال إن "علاقاتنا متعددة الجوانب. بصفتك سفيرا هنا تعلم بالطبع مدى عمق هذه العلاقات. لا يوجد أي مجال لا نتعاون فيه. في السنوات الأخيرة، هناك تطور كبير في جميع المجالات. حقيقة أن مواطنينا يسافرون إلى بلد شقيق بدون جوازات سفر أي بوثيقة داخلية يظهر بالتأكيد مدى عمق علاقاتنا".

وأشار الرئيس إلى أن نشاط أركان أوزورال في أذربيجان يحظى بتقدير كبير كسفير ومواطن تركي. "شعرت بأنك في بيتك هنا وهذا طبيعي. الآن أريد أن أقول إنك تعود إلى وطنك وفي الواقع أنت مواطن ولك مكان دائما هنا ولديك مكان في قلوبنا. أعلم أن الجمهور الأذربيجاني والمنظمات العامة العاملة في أذربيجان وممثلي وسائل الإعلام والمسؤولين يقدرون عملكم تقديرا عاليا بمن فيهم أنا. لأنني خلال هذه السنوات شاهدت ورأيت نشاطك خلال زياراتي العديدة هنا وفي تركيا. اعلم انكم وجهتم كل جهودكم لتقريب الشعبين الشقيقين من بعضهما البعض".