الرسام الذي يضع لوحات فنية بدخان الشمعة لأول مرة في أذربيجان

باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

يعرف نجم الدين حسينوف، أحد سكان قرية شايلي في مقاطعة قازاخ والبالغ 66 عامًا من العمر، بقدرته غير العادية على رسم اللوحات الفنية لأول مرة في أذربيجان بهباب دخان الشمعة. وقاد هذا الحب والعاطفة لدى نجم الدين الصغير إلى الرسم وهو كان يرسم صورة للبطل الوطني بابك بدلاً من واجب البيت الذي كلفه به مدرسه عندما كان طفلاً.

تفيد أذرتاج ان نجم الدين حسينوف تلقى تعليمه في مدرسة الفنون الحكومية في باكو. هنا تعلم أسرار الفن من معلميه.

من مزايا إبداعه هو ابتكار الأعمال من أنواع مختلفة. الرسام المعوق من الدرجة الثانية مؤلف لأكثر من 3 آلاف عمل. وقال الرسام "غالباً ما أخرج إلى الطبيعة. من الأفضل القيام بعمل هنا. لدي عدد من المعارض الفردية. أقيمت معارضي في المنطقة وفي باكو. أنا أعمل بشكل أساسي مع الدهانات والرسومات الزيتية. أنا أحب العمل على التوليف بين السريالية والحداثة".

يستخدم الفنان أيضاً أداة مثيرة للاهتمام عند ابتكار أعماله. على الرغم من أنه يستمتع بالعمل مع الدهانات، إلا أنه يمكنه أيضًا القيام برسم اللوحات باستخدام دخان الشموع المحترقة. له اكثر من 30 لوحة مصورة بدخان الشمعة.

بغض النظر من أن أعمال نجم الدين حسينوف، عضو اتحاد الرسامين الأذربيجانيين، موجودة في عدد من المتاحف والمعارض، إلا أن حلمه الأكبر هو عرض لوحاته في الخارج. الرسام الذي يعمل في جميع الأنواع تقريباً، يرسم الرسوم الكاريكاتورية أيضاً.