أذربيجانيون يحصلون على 3 ميداليات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

حصد اللاعبون الاذربيجانيون مهمان فتحعلييف وآياز سليمانوف وروسلان ناغييف 3 ميداليات في البطولة.

افادت وكالة أذرتاج ان مهمان فتحعلييف انتصر في كل المنافسات التي شارك فيها ليفوز بالمكان الاول. اما سليمانوف وناغييف فانهما حصلا على الميدالية الفضية.

يجب الذكر ان النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قد انطلقت في 5 أبريل برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشارك في منافسات اليوم الأول من البطولة 400 رياضي ورياضية من فئة الناشئين دون 18 عاما من حملة الحزام الأزرق، يمثلون دولا وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يرسخ ثقة اللاعبين بقدرة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على توفير تجربة فريدة من الأمن والأمان، ويؤكد المكانة العالمية الرفيعة التي أصبحت تحتلها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حسبما افادت صحيفة "الإمارات اليوم".