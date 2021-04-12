الرئيس إلهام علييف يحضر حديقة الغنائم العسكرية في باكو
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٢٧]
باكو، 12 أبريل (أذرتاج).
حضر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 12 أبريل حفل افتتاح حديقة الغنائم العسكرية في باكو.
افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف احيط علما بالغنائم العسكرية المعروضة في الحديقة.
بعد تفقد الحديقة التقى الرئيس إلهام علييف العسكريين الذين تم تكريمهم بالجوائز.
ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في اللقاء.
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