انعقاد الاجتماع الاول لمجموعة عمل اذربيجانية اوكرانية في الشئون الزراعية

باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

انعقد الاجتماع الاول عبر الاتصال المرئي لمجموعة العمل الاذربيجانية الاوكرانية في الشئون الزراعية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الزراعة الاذربيجانية ان ممثل الجانب الاذربيجاني نائب وزير الزراعة والرئيس المشارك في مجموعة العمل إلتشين زينالوف تحدث في اللقاء عن الاصلاحات الزراعية ودعم الحكومة للمجال الزراعي وتطبيق نظام المعلومات الزراعية الالكترونية ورقمنة الخدمات الزراعية في البلد. اشار نائب الوزير الى وجود امكانيات واسعة لتوسيع التعاون بين اذربيجان واوكرانيا في مجال الزراعة.

من جانبه، اكد الرئيس المشارك الاوكراني في مجموعة العمل نائب وزير الاقتصاد والتجارة والزراعة الاوكراني تاراس كاجكا مشيرا الى حرص كلا الطرفين على التعاون في مجال الزراعة.

نوقشت في اللقاء سبل تطوير التعاون في مجالات تجارة المنتجات الزراعية بين البلدين وتوظيف استثمارات وتربية المواشي والنباتات وانتاج النبيذ وتطوير القرى والابحاث العلمية والامن الغذائي.

استعرض الطرفان في اللقاء فرص التعاون الجديدة في المجال الزراعي مع الاشارة الى ضرورة اقامة حوار مستمر بين الهيئات المعنية لتوسيع العلاقات.