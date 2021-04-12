أذربيجان: تسجيل 1151 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1052 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
باكو، 12 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)
سجلت إصابة 1151 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1052 مصاب هذا المرض وتوفي 29 شخصا مصابا بالفيروس.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 287 ألف و144 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 251 ألف و760 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3944 مريض ويستمر علاج 31440 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و26 ألفا و132 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 17687 فحص طبي.
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