تطعيم مليون و177 الف و187 شخص في أذربيجان
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢١ [١٨:١٦]
باكو، 12 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)
قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 100 شخص تم تطعيمهم في 12 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و177 الف و187 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.
بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 758 ألف و289 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 418 ألف و898.
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