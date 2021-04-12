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    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان والمالديف

    ١٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٠]

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد في 12 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين أجريا تبادل الآراء حول موضوعات أجندة التعاون بين البلدين. أعرب الوزير عبدالله شاهد عن شكره للحكومة الاذربيجانية على تخصيص منحة دراسية لطلاب المالديف وعلى التعاون الانساني. وأعلن الوزير جيهون بايراموف استعداد اذربيجان لتقديم فرص دراسية لمواطني البلدان الصديقة.

    ناقش الجانبان مسائل التعاون في اطار المنظمات الدولية ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة الامم المتحدة ومؤسساتها المتفرعة.

    قدم جيهون بايراموف لنظيره معلومات عن آخر تطورات الاوضاع في المنطقة بعد انتهاء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما والمستجدات الجديدة، المسائل المتعلقة بتنفيذ البيان الثلاثي.

    بحث الوزيران في المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

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    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان والمالديف