مناقشة آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والمجال الانساني بين اذربيجان وإيطاليا

باكو، 12 أبريل (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 12 أبريل رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالشئون الخارجية والهجرة لدى مجلس الشيوخ الايطالي فيتو بيتروتشيللي والوفد المرافق له.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف تحدث بامتنان في اللقاء عن الارتقاء بالعلاقات بين اذربيجان وايطاليا الى مستوى رفيع. في هذا الخصوص اشار الوزير الى زيارة الرئيس الأذربيجاني الى ايطاليا في فبراير العام الماضي والاتفاقات على هامش الزيارة ، بما فيها توقيع "الإعلان المشترك حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد".

بحث الجانبان في آفاق تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والمجال الانساني بين البلدين. أعرب الجانبان عن يقينهما من استمرار التعاون بشكل أنشط بعد إلغاء القيود المفروضة بسبب الجائحة.

قدم الوزير للبرلمانيين الايطاليين معلومات عن آخر تطورات الاوضاع الاقليمية والمسائل المتعلقة بتنفيذ البيانين الثلاثيين وسبل تطبيع العلاقات المبنية على اساس الاحترام الجدي لمبادئ القانون الدولي بين البلدان بعد إلغاء عامل الاحتلال.

كذلك لفت الوزير بايراموف انتباه الضيوف الى المسائل المقلقة التي تهدد تنفيذ البياننين الثلاثيين، مشيرا الى ان ارمينيا ارسلت قوة تخريبية ارهابية الى اراضي أذربيجان بعد توقيع البيان المشترك. قامت اذربيجان بتحييد هذه القوة التي قتلت العسكريين الاذربيجانيين والمواطن المدني، وتجري اذربيجان حاليا التحقيق في هذه الاحداث، واضاف ان ارمينيا تقدم هؤلاء الاشخاص كـ"اسرى الحرب". استطرد الوزير قائلا ان ارمينيا قامت بزرع ألغام في الاراضي المحررة وتمتنع عن تقديم خرائط "الحقول الملغومة" الى الجانب الاذربيجاني. اضاف الوزير ان بعض البرلمانيين الاوروبيين يتقدمون بمناشدات غير مبررة في هذا الصدد دون التوغل في كنه الموضوع ودون النظر في أدلة مقدمة من قبل اذربيجان. وأشار الوزير الى اهمية نقل الحقائق بهذا الخصوص الى المجتمع الدولي عن طريق ممثلي البلدان الصديقة بصفة ايطاليا.

من جانبه أعرب رئيس لجنة مجلس الشيوخ الايطالي فيتو بيتروتشللي عن شكره على هذه المعلومات المهمة مشيرا الى ان مجلس الشيوخ الايطالي يبقي المسائل المتعلقة بالنزاع في محط الاهتمام. قال رئيس اللجنة ان انتهاء النزاع جاء نجاحا كبيرا للمنطقة بأسرها وخلقت فرصا للتكامل في المنطقة.

طلب الوزير جيهون بايراموف من الضيف نقل تحياته الى نظيره الايطالي لويسي دي مايو.