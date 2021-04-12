البرلمان الجورجي يناقش اسهام حل النزاع القاراباغي في السلام والامن في جنوب القوقاز

تبيليسي، 12 أبريل (اذرتاج)

أجريت في لجنة شئون الدفاع والامن في البرلمان الجورجي مناقشات في موضوع "تـأثير بيان السلام حول قراباغ الجبلية على بيئة الامن في جنوب القوقاز".

أفاد مراسل أذرتاج من تبيليسي ان رئيس اللجنة إيراكلي بيرايا تحدث في اجتماع مغلق عن آخر التطورات الاقليمية وحل النزاع في قراباغ الجبلية والتحديات المقبلة الجديدة.

ثم استمع البرلمانيون الى تقرير اعده القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الجورجي شالوا لوميدزه.

قدم رئيس الجهاز معلومات مفصلة عن حل النزاع في قراباغ الجبلية ومخرجات الاتفاق.

قيل ان الحكومة الجورجية تتخذ خطوات ضرورية عديدة في اتجاه تعزيز البيئة الامنية في المنطقة ونظام الدفاع والامن القومي، ردا على التحديات التي تواجهها.

كذلك تعرف اعضاء اللجنة على تحاليل وتقييمات اعدته اللجنة والمشاكل التي قد تواجهها جورجيا نتيجة الوضع الناشئ في المنطقة.