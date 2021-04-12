تطوير الخدمات العامة في أوزبكستان على أساس نموذج "خدمة "آسان"

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

قام الوفد برئاسة مدير وكالة الخدمات الحكومية لدى وزارة العدل في أوزبكستان أولوغبيك محمدييف بزيارة بلادنا من 7 إلى 10 أبريل.

كان الغرض من الزيارة هو التعرف عن كسب على نشاط مركز "خدمة "آسان" (ASAN) والأعمال المنفذة من قبل الحكومة الرقمية في إطار تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة خدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان ووكالة الخدمات الحكومية لدى وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان وكذلك المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها من قبل الوكالة الحكومية.

من الجدير بالذكر أن الغرض من مذكرة التفاهم هو تطوير عمل وكالة الخدمات الحكومية القائمة في أوزبكستان على آساس نموذج "خدمة "آسان" لأذربيجان.

في اليوم الأول من الزيارة، أحيى الوفد الأوزبكي ذكرى الزعيم الوطني حيدر علييف في مقابر الشرف ووضع إكليلاً من الزهور على ضريحه. كما تم إحياء ذكرى طبيبة العيون البارزة والأكاديمية ظريفه علييفا ووضع أزهاراً نضرة على ضريحها. ثم زار الضيوف مقبرة الشهداء وأشادوا بذكرى الأبناء الأبطال للوطن الأم الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية وسيادة بلدنا ووضعوا إكليلاً من الزهور على نصب الشعلة الخالدة.

وأبلغ قسم العلاقات العامة بالوكالة أذرتاج عن عقد اجتماع بين رئيس وكالة الدولة علوي مهدييف ومدير وكالة الخدمات الحكومية لدى وزارة العدل لأوزبكستان أولوغبيك محمدييف خلال الزيارة. وتم تزويد الضيف خلال الاجتماع بمعلومات مفصلة حول أنشطة مراكز خدمة "آسان". وأشير إلى أنه مع إنشاء "خدمة "آسان" من حيث زيادة الشفافية وتطبيق الابتكارات الحديثة، أحرزت أذربيجان تقدماً كبيراً في ضمان العمل الفعال للحوكمة. وكما أشير إلى أن حوالي 43 مليون طلبات قدمت إلى خدمة "آسان" حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن حصول "خدمة "آسان" على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في عام 2015 وجائزة خاصة من الأمم المتحدة لتطوير الخدمات العامة من خلال تطبيق الرقمنة في الإدارة في عام 2019.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا تحسين أنشطة مراكز الخدمة التابعة لوكالة الخدمة الحكومية بجمهورية أوزبكستان في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم وتدريب العاملين في ذلك المركز من قبل خبراء خدمة "آسان" في مختلف الموضوعات، وكذلك نقل تجربتنا في الشركات الناشئة والابتكارات الاجتماعية والرقمنة إلى الجانب الأوزبكستاني.

وتلقى الضيوف خلال الزيارة عروضاً واسعة من قبل الوحدات الهيكلية التابعة للوكالة الحكومية، فضلاً عن ممثلين عن "مركز تطوير الحكومة الإلكترونية" وكيان "أباد" الاعتباري العام ومركز "إنولاند" للحاضنة والتسريع. كما عُقدت اجتماعات مع ممثلين عن اتحاد تصدير الابتكارات الأذربيجاني.

واطلع الوفد الأوزبكي خلال الزيارة على فعاليات مجمع "آسان حياة" في شاماخي.

قدر مدير وكالة الخدمات العامة لدى وزارة العدل في أوزبكستان أولوغبيك محمدييف العمل الذي تقوم به الوكالة الحكومية في تقديم الخدمات العامة، وكذلك الابتكارات الاجتماعية والشركات الناشئة في أذربيجان عالياً مشيراً إلى أن المجتمع الأزبكي يرحب بخبرة متقدمة لأذربيجان في المجالات ذات الصلة.