إيفا ماريا أوكس: رحلة إلى الأراضي المحررة فرصة فريدة لإبلاغ العالم بما شاهدناه هنا

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

يسعدني جداً أن أكون في أذربيجان. تلقينا معلومات حول أحداث حرب قره باغ الثانية في برلين عبر الإنترنت. للأسف، كان من الصعب نقل حقيقة الحرب إلى المجتمع الألماني. لأنه تم نشر معلومات خاطئة عن الصراع. استخدم بعض الناس أيضا قضية قره باغ لأغراض سياسية. لهذا السبب، من المهم جداً بالنسبة لي أن أكون هنا لزيارة أراضيكم الأصلية المحررة من الاحتلال. هذه الرحلة مهمة جدا بالنسبة لي.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان جاء على لسان البروفيسورة إيفا ماريا أوكس، رئيسة قسم تاريخ أذربيجان في جامعة هومبولت في برلين في تصريحها للصحفيين في جامعة ADA.

"وقالت البروفيسورة أيضاً: "لقد انتظرت لسنوات عديدة لتحرير أراضيكم من الاحتلال، وعملتم في إطار القانون الدولي. لذلك فهذه الزيارة فرصة فريدة لنا لرؤية الوضع بأعيننا والاستماع إلى شهود الأعيان ونقل الحقيقة. أتمنى من زملائي "أن يساعدوا بعد الزيارة في نشر المعلومات الصحيحة في بلدانهم".