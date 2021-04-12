فعالية خيرية في أوزبكستان في إطار عام الشاعر نظامي كنجوي

طشقند، 12 أبريل، أذرتاج

أقيمت فعالية خيرية في مركز حيدر علييف لثقافة أذربيجان في أوزبكستان في إطار عام الشاعر نظامي كنجوي.

تفيد أذرتاج أن أكثر من 200 طالب ومعلم من دور الأيتام الرقم 21 و22 و23 في طشقند والرقم 30 في جولستان حضروا الحفل الذي أقيم في المركز الثقافي. كان الطلبة الذين شاركوا في الحدث بشكل أساسي من الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وكذلك الأطفال ذوي الإعاقات الجسدية.

زار المشاركون أولاً متحف التاريخ الأذربيجاني وتعرّفوا على معرض الكتب والصور المخصصة لنظامي كنجوي العظيم في بهو المركز. تقدم في المعرض بشكل أساسي الكتب عن شخصية نظامي كنجوي وإبداع الشاعر وكلماته الحكيمة، بالإضافة إلى كتب شيقة عن بلادنا.

ثم تحدث مدير مركز حيدر علييف لثقافة أذربيجان في أوزبكستان سمير عباسوف عن الصداقة الأذربيجانية الأوزبكية، مشيراً إلى أن المسئولية الكبيرة في تعزيز هذه الصداقة وتطوير العلاقات بين شعبينا تقع على عاتق هؤلاء الأطفال. وشدد على أهمية اكتساب الأطفال للعلم والمعرفة وتحدث عن العمل الذي تقوم به الدولة الأذربيجانية ورعاية مؤسسة حيدر علييف لدور الأيتام في بلادنا وبناء أنشطتها على مستوى عال. وأشاد بالأحداث التي أقيمت بمناسبة "عام نظامي كنجوي" ووصف نظامي كنجوي بأنه شاعر عظيم لأذربيجان والعالم التركي.

وأشادت مديرة المدرسة الداخلية الرقم 30 باكيزا أحمدجانوفا بمبادرة المركز الثقافي. وفي حديثها عن العلاقات الودية مع أذربيجان أشارت إلى المستوى العالي للعلاقات بين بلدينا. قدمت باكيزا أحمدجانوفا الدبلومات الفخرية لمنظمي الحدث.