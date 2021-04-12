رئيس ادارة مسلمي القوقاز يستقبل سفير تركيا

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس ادارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده سفير تركيا في أذربيجان أركان اوزورال بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي.

أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن شيخ الاسلام باشازاده اعرب عن الامتنان من المستوى الحالي والموافق مع مبدأ "ملة واحدة في الدولتين" للصداقة والأخوة والتعاون الرفيع بين تركيا وأذربيجان مفيدا أن تطور علاقات الأخوة بين الرئيسين إلهام علييف ورجب طيب أردوغان بعث باعتزاز وسرور الى القلوب بما يواكب مع مصالح الشعبين.

وصف باشازاده تشرف السفير أركان أوزورال بتمثيل دولة تركيا في أذربيجان في اثناء الحرب الوطنية الأذربيجانية المجيدة بنعمة عظيمة.

وأبلغ باشازاده انه معتز بكون العلاقات الدينية الاخلاقية بين تركيا وأذربيجان في المستوى العالية دائما رافعا شكره للسفير التركي على جهوده التي بذلها في هذا المجال.

وعبر السفير أوزورال عن الامتنان من حفاوة الاستقبال مؤكدا على ارتياحه العميق من فعالياته كسفير في أذربيجان الشقيقة وانه لن ينسى اتصالاته وتعاطفه مع سكان البلد وتقديره العالي علاقاته مع شيخ الاسلام الله شكور باشازاده كونه زعيما دينيا مؤثرا معروفا.

واشار الى أن نصر أذربيجان في الحرب الوطنية يعد نصرا كبيرا بالنسبة لدولة تركيا ايضا مضيفا انه يحس بمشاعر الاعتزاز والسعادة من مصيره كونه سفيرا خلال هذه الفترة الشريفة.

وهنأ باشازاده السفير التركي بمناسبة تقلده بوسام "الصداقة" الجائزة الأذربيجانية العالية متمنيا له نجاحا في نشاطه اللاحق مضيفا انه يحتل مكانا خاصا في قلوب الاذربيجانيين.

وسأل باشازاده الله عز وجل أن يأتي شهر رمضان المستهل بانجازات جديدة الى شعبي أذربيجان وتركيا.