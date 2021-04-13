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    مكالمة هاتفية بين رئيسي أمريكا وروسيا

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٦]

    باكو، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين رئيس الولايات الامريكية جوزيف بايدن ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن البيت الابيض انه خلال المحادثة دعا الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بوتين لعقد قمة في دولة أخرى. وجدد بايدن التأكيد على نيته إقامة علاقات مستقرة مع روسيا وعرض عقد قمة في دولة ثالثة في الأشهر المقبلة لبحث جميع القضايا التي تواجه البلدين.

    كما ناقش الطرفان مواصلة الحوار حول الحد من التسلح خلال المكالمة الهاتفية.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين رئيسي أمريكا وروسيا
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