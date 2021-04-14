زاقاتالا يفوز على الجيش الرياضي بهدف قاتل

زاقاتالا، 13 أبريل، أذرتاج

فاز زاقاتالا على الجيش الرياضي ضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الحادية والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 105 المنظمة على ملعب مجمع زاقاتالا الاولمبي الرياضي قادها الحكم محمدوف دون حضور جماهير.

وجاء هدفا صاحب الارض من طرف اسماعيلوف د6 وحيدروف د90+4 وهدف الضيف من جانب حسينلي د81.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و8 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز حافظ زاقاتالا موقفه في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة فيما ظل الجيش الرياضي بالمركز العاشر برصيد 14 نقطة.